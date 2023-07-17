Баскетбол

В Ингушетии стартовал первый республиканский чемпионат по баскетболу среди молодежи

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В Ингушетии стартовал первый республиканский чемпионат по баскетболу, сообщило молодежное ведомство республики.

В этих соревнованиях могут участвовать все желающие. Матчи будут проходить во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева. По всем вопросам можно обращаться по номеру: 8(962)-643-40-34.

Победители турнира получат медали, кубки и денежные призы. А болельщиков и зрителей ждут не только зрелищные игры, но и различные конкурсы с денежными призами.

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