В Ингушетии стартовал сезон охоты на пернатую дичь

«Для охоты на пернатую дичь требуется получить разрешение. Заявление можно подать за 20 дней до начала сезона, также необходим охотничий билет единого федерального образца и разрешение на ношение охотничьего оружия», — рассказал специалист министерства корреспонденту «Ингушетии».

Выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов производит отдел охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Минприроды республики по адресу: город Сунжа, улица Осканова, 36. Телефон: 8 (734) 72-19-27.

Минприроды региона напоминает, что, собираясь на охоту, необходимо освежить в памяти правила безопасности при обращении с оружием.