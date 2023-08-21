Охота

В Ингушетии стартовал сезон охоты на пернатую дичь

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В Ингушетии ежегодно в третью субботу августа начинается сезон охоты на пернатую дичь. В этом году дата выпала на 19 августа и продлится до конца декабря текущего года, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

«Для охоты на пернатую дичь требуется получить разрешение. Заявление можно подать за 20 дней до начала сезона, также необходим охотничий билет единого федерального образца и разрешение на ношение охотничьего оружия», — рассказал специалист министерства корреспонденту «Ингушетии».

Выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов производит отдел охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Минприроды республики по адресу: город Сунжа, улица Осканова, 36. Телефон: 8 (734) 72-19-27.

Минприроды региона напоминает, что, собираясь на охоту, необходимо освежить в памяти правила безопасности при обращении с оружием.

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