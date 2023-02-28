В Ингушетии стартовала дополнительная иммунизация детей против полиомиелита

Глава Минздрава региона Магомедбашир Балаев проверил работу прививочных пунктов и условия хранения вакцины, соблюдение «холодовой цепи», обеспечивающей оптимальный температурный режим хранения вакцин в соответствии с нормативами. А также на базе Минобрнауки республики проведена беседа с родителями и руководителями общеобразовательных учреждений о важности своевременной иммунизации детей от неизлечимой болезни.

«На нас лежит огромная ответственность, если мы не выработаем коллективный иммунитет, боюсь, последствия могут быть печальными», — сказал глава ведомства.

Напомним, дополнительную иммунизацию планируется провести в 2 тура: с 27 февраля по 5 марта и 3-9 апреля 2023 года. Результатом ее осуществления станет обеспечение высокого уровня иммунитета против данной инфекции.