Полиомиелит

В Ингушетии стартовала дополнительная иммунизация детей против полиомиелита

0

В Ингушетии стартовала дополнительная иммунизация от полиомиелита в целях предупреждения эпидемиологических осложнений среди детского населения.

Глава Минздрава региона Магомедбашир Балаев проверил работу прививочных пунктов и условия хранения вакцины, соблюдение «холодовой цепи», обеспечивающей оптимальный температурный режим хранения вакцин в соответствии с нормативами. А также на базе Минобрнауки республики проведена беседа с родителями и руководителями общеобразовательных учреждений о важности своевременной иммунизации детей от неизлечимой болезни.

«На нас лежит огромная ответственность, если мы не выработаем коллективный иммунитет, боюсь, последствия могут быть печальными», — сказал глава ведомства.

Напомним, дополнительную иммунизацию планируется провести в 2 тура: с 27 февраля по 5 марта и 3-9 апреля 2023 года. Результатом ее осуществления станет обеспечение высокого уровня иммунитета против данной инфекции.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Разыскиваемый Интерполом автомобиль нашли в Ингушетии
Артистка ингушской филармонии стала лауреатом окружного этапа конкурса «Солдаты антитеррора»
В Назрани провели рейды по выявлению фактов незаконной реализации алкоголя
Ингушским школьникам рассказали об истории создания Конституции республики
Газовики в Ингушетии похитили трубы у своей компании
Ингушская молодежь приняла участие в межнациональной интеллектуальной игре в Москве
На жительницу Ингушетии завели девять уголовных дел за использование подложных документов
Глава Ингушетии заявил, что проблемы семей мобилизованных граждан в приоритете
В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия ко Дню молодого избирателя
Правоохранители Ингушетии изъяли более 400 бутылок контрафактного алкоголя
Ингушский колледж сервиса и быта принял участие в отборочном этапе проекта «Профессионалитет»

Главное

Яндекс.Метрика

 