В Ингушетии стартовали онлайн-акции в честь Великой Победы

«В рамках флешмоба «Окна Победы» жители будут оформлять окна своих квартир, офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе, а затем размещать в соцсетях фотографии с хештегами #ОкнаПобедыИнгушетия, #ОкнаПобедыМинкультурыРИ со словами благодарности героям», — сказал представитель ведомства.

По его информации, онлайн-акция «Наследники Победы» проходит в двух номинациях: «Военные песни» и «Стихи о войне и Победе». Участники могут выбрать понравившуюся номинацию или принять участие в обеих. Для этого нужно исполнить любимую песню военного времени или прочитать стихотворение, записать видеоролик и опубликовать его на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, в регионе стартовали онлайн-акция «Герои Великой Отечественной войны» и флешмоб «Голубь мира». Все желающие принять участие во флешмобе должны создать свою фигурку голубя, которую можно нарисовать, вырезать из бумаги, сложить как оригами и выложить в интернете.

«Целью акций является привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев путем соединения таких добродетелей, как семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи», — добавил собеседник.

Напомним, основные торжества решено провести в центре столицы республики Магасе. 9 мая жители смогут посмотреть грандиозный концерт «Весна Победы». Он пройдет у подножия главной достопримечательности равнинной части региона — стометровой смотровой башни Согласия, которая является символом национального единения.

Люди разных возрастов 7 мая поучаствуют в флешмобах, посетят тематические выставки, посвященные героям войны, уроженцам Ингушетии, защищавшим страну от фашизма.

27 апреля в регионе стартуют акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн». По замыслу организаторов, они продлятся до 9 мая.

Важная часть программы празднования знаменательной даты — открытие обновленных обелисков и памятников в крупных городах и районах республики. К их реконструкции приступят с потеплением. Все муниципалитеты будут празднично оформлены, появятся баннеры с портретами земляков — Героев Советского Союза.