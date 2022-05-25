В Ингушетии торжественно захоронили останки восьми красноармейцев, поднятых в рамках экспедиции «Терский рубеж»

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Юнармейцы Ингушетии приняли участие в торжественном захоронении останков солдат, поднятых в рамках поисковой экспедиции «Терский рубеж — 2022», сообщили в региональном штабе движения.

Захоронение восьми солдат Красной армии, погибших при обороне города Малгобека от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, состоялось на военно-мемориальном кладбище, которое находится в северной части города воинской славы.

Также юнармейцы приняли участие в открытии после реконструкции памятника «Братская могила № 2», где покоятся воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

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