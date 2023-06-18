В Ингушетии уровень реки Сунжа поднимается из-за обильных дождей

«Обращаем внимание жителей населенных пунктов на возможность возникновения чрезвычайной ситуации. Призываем всех быть внимательными и осторожными около водных объектов», — отмечается в релизе.

Жителям, проживающим в зонах, подверженных затоплению, рекомендуется принять меры для защиты от паводка.

Ранее газета «Ингушетии» информировала, что в городе Сунже из-за ливней подтоплены частные дома и магазины.

Отдел гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации города и экстренные службы муниципалитета работают в режиме повышенной готовности из-за сложной обстановки в связи обильными осадками.