Экология

В Ингушетии установили специальные баннеры, напоминающие о запрете на купание и ловлю рыбы в водоемах

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В сельских поселениях Троицкое, Галашки, Алхасты, Алкун и Берд-Юрт Ингушетии установили специальные баннеры, напоминающие о запрете на купание и ловлю рыбы в водоемах.

Как сообщили в администрации Сунженского района, эта мера принята в рамках сохранения экосистемы и богатства природы в этих поселениях.

Отмечается, что экосистема водоемов на вышеупомянутых территориях является одним из ключевых факторов привлечения туристов и сохранения биоразнообразия в регионе. К сожалению, в последнее время наблюдается увеличение числа случаев нарушений запретов на купание и ловлю рыбы.

Установка подобных баннеров направлена на то, чтобы напомнить местным жителям и посетителям о важности соблюдения правил и запретов, установленных с целью сохранения окружающей среды. Баннеры обозначают запрет не только на купание, но и на ловлю рыбы, так как незаконная рыбалка может привести к нарушению экологического баланса и истощению рыбных ресурсов в данных водоемах.

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