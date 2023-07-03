В Ингушетии установили специальные баннеры, напоминающие о запрете на купание и ловлю рыбы в водоемах

Как сообщили в администрации Сунженского района, эта мера принята в рамках сохранения экосистемы и богатства природы в этих поселениях.

Отмечается, что экосистема водоемов на вышеупомянутых территориях является одним из ключевых факторов привлечения туристов и сохранения биоразнообразия в регионе. К сожалению, в последнее время наблюдается увеличение числа случаев нарушений запретов на купание и ловлю рыбы.

Установка подобных баннеров направлена на то, чтобы напомнить местным жителям и посетителям о важности соблюдения правил и запретов, установленных с целью сохранения окружающей среды. Баннеры обозначают запрет не только на купание, но и на ловлю рыбы, так как незаконная рыбалка может привести к нарушению экологического баланса и истощению рыбных ресурсов в данных водоемах.