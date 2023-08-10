В Ингушетии установят точное количество АЗС, работающих с нарушениями

«По итогам совещания с органами исполнительной и муниципальной власти принято решение о создании спецкомиссии в составе всех заинтересованных ведомств для проведения полной инвентаризации с выездом для установления фактических данных о количестве АЗС, осуществляющих деятельность с нарушением требований законодательства», — приводит слова Лолохоева пресс-служба Главы и правительства региона.

Как отметил министр, эти меры принимаются с целью обязать владельцев заправок, осуществлять регистрацию в органах налоговой службы, Ростехнадзора, МЧС. Работу в этом направлении, в соответствии с протокольными решениями, планируется завершить до 1 октября 2023 года.

По словам руководителя ведомства, по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова. министерством начата инвентаризация, техническое обследование и оценка всех объектов электросетевого комплекса республики, в том числе бесхозных. Обследовано 2,7 тыс. объектов электросетевого комплекса.

Сейчас определяется количество объектов, на которые уже есть решение суда о признании собственника. В соответствии с графиком работу завершат к середине сентября.