В Ингушетии в 2021 году было проведено 195 спортивных мероприятий

В ходе встречи были подведены итоги развития спортивной отрасли в 2021 году, а также обозначены ключевые задачи на текущий год. В мероприятии приняли участие министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, заместители министра Магомед Мургустов, Руслан Белхороев и Магомед Мошхоев, директора подведомственных учреждений, а также руководители некоторых спортивных организаций муниципальных образований региона.

Глава ведомства поблагодарил коллег за плодотворную работу в 2021 году и обозначил приоритетные направления деятельности в текущем году.

«В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в 2022 году мы поставили перед собой задачу реализовать следующие мероприятия: обеспечить государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России, закупить комплект спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нашей республике предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 20 млн рублей и софинансирование к нему из республиканского бюджета в размере 1 млн 052,6 тыс. рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки», — цитирует Али Дошхоклоева его пресс-служба.

Министр также сообщил, что в 2021 году в Ингушетии было проведено 195 спортивных мероприятий всероссийского, регионального и республиканского уровней, из которых 160 выездных мероприятий и 35 республиканского масштаба. Выступая на соревнованиях всероссийского и международного уровня, ингушские спортсмены завоевали 64 золотых, 64 серебряных и 135 бронзовых медалей.

Заместитель министра спорта Магомед Мургустов рассказал о том, что ведомством направлена вся необходимая документация в Минспорта России по объектам, которые необходимо построить в 2023 году в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы — это физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом в сельском поселении Барсуки и Академия национального вида спорта «Шодсанлат» в Магасе.

Традиционно в рамках коллегии состоялась церемония награждения благодарственными письмами министерства спорта республики представителей отрасли, внесших вклад в развитие спорта и физической культуры в регионе.