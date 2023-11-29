В Ингушетии в 2024 году откроют два технопарка для детей

«В 2024 году запланировано введение двух новых «Кванториумов». Дополнительно будут открыты «IT-куб», созданы 10 многофункциональных центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программами дополнительного образования в республике уже охвачено порядка 65% школьников.

«Уверен, что открытие технопарков позволит охватить дополнительным образованием множество детей. Учащиеся образовательных учреждений будут вовлечены в творческий процесс, разрабатывая собственные проекты и успешно решая различные задачи в области науки и техники. «Кванториум» поможет выявлять у них талант и интерес к инновационному и техническому творчеству, создавать для детей системы мотивации и дальнейшего сопровождения. Одной из фундаментальных задач для школьников является развитие навыка самостоятельного мышления, способность к осознанному выбору профессии в соответствии с индивидуальными возможностями и талантами», — цитирует пресс-служба Главу региона.

Напомним, в Магасе в декабре 2018 года был запущен первый детский технопарк «Кванториум». Этот инновационный центр был основан на базе одной из знаменитых школ — центров образования, являющейся одной из самых крупных в регионе.