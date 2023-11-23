Семья

В Ингушетии в Год семьи проведут ряд значимых мероприятий

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Объявление Президентом России 2024 года Годом семьи — это очень важный шаг в развитии общества, так как в нашей стране семья всегда была не только ячейкой общества, но и его духовно-нравственной опорой, отметил в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что Владимир Путин в своем указе, подписанном накануне, рекомендовал региональным властям провести необходимые мероприятия в рамках Года семьи.

«Поручил правительству подготовить предложения, которые будут направлены на защиту семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. Важные направления будут внесены в программу мероприятий, которые мною будут утверждены. Исполнение поручения Президента России буду контролировать лично», — сообщил руководитель субъекта.

По его словам, в регионе институт семьи играет важную роль и является хранителем обычаев и традиций.

«У нас всегда придавалось большое значение семейным узам, и они стояли во главе угла в нашей культуре. Семья в Ингушетии не только обеспечивает физическое благополучие, но и является основой для передачи ценностей и традиций следующим поколениям. Для нас семья — это не только связь между близкими людьми, но и связь с предками и традициями. Семейные ценности как часть нашего наследия помогают нам сохранять и передавать культуру и историю Ингушетии. Они придают нам силу и определенность, обеспечивают солидарность и поддержку во всех сферах жизни. Считаю, что нужно воспитывать подрастающее поколение на национальной культуре, традициях и языке», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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