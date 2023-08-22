В Ингушетии в получении взятки обвиняется налоговый инспектор

В ходе предварительного следствия установлено, что 11 августа текущего года частный предприниматель обратился в одну из инспекций ФНС России по республике с заявлением о получение патента на осуществление розничной продажи слабоалкогольной продукции.

Затем, уже 15 августа, налоговый инспектор, вступив в сговор с неустановленным лицом, находясь в служебном кабинете ведомства, получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за выдачу патента.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.