Взятка

В Ингушетии в получении взятки обвиняется налоговый инспектор

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК России — «получение взятки группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что 11 августа текущего года частный предприниматель обратился в одну из инспекций ФНС России по республике с заявлением о получение патента на осуществление розничной продажи слабоалкогольной продукции.

Затем, уже 15 августа, налоговый инспектор, вступив в сговор с неустановленным лицом, находясь в служебном кабинете ведомства, получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за выдачу патента.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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