ДТП

В Ингушетии в трех ДТП пострадали шесть человек

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Шесть человек пострадали в результате трех ДТП в минувшую пятницу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

«В 19:26 мск 3 ноября в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Сунжа. Столкнулись «ВАЗ-21000» и Lada Priora, три человека пострадали», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в тот же день в Назрани произошло столкновение Hyundai Solaris и Lada Granta. Два человека доставлены в больницу.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 3 ноября в сельском поселении Барсуки водитель легковушки травмирован при наезде на дорожное ограждение.

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