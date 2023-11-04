В Ингушетии в трех ДТП пострадали шесть человек

«В 19:26 мск 3 ноября в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Сунжа. Столкнулись «ВАЗ-21000» и Lada Priora, три человека пострадали», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в тот же день в Назрани произошло столкновение Hyundai Solaris и Lada Granta. Два человека доставлены в больницу.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 3 ноября в сельском поселении Барсуки водитель легковушки травмирован при наезде на дорожное ограждение.