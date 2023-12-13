В Ингушетии водитель иномарки умер от инфаркта после ДТП на ФАД «Кавказ»
Правоохранители республики устанавливают обстоятельства ДТП на федеральной автодороге «Кавказ», в результате которого погиб человек, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.
Автоавария произошла сегодня, 13 декабря, на 571 км трассы. 60-летний водитель Volvo не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.
Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.
Пассажир автомобиля после оказания медпомощи направлен на амбулаторное лечение.
По данному факту полицией проводится проверка.