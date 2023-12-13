В Ингушетии водитель иномарки умер от инфаркта после ДТП на ФАД «Кавказ»

Автоавария произошла сегодня, 13 декабря, на 571 км трассы. 60-летний водитель Volvo не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Пассажир автомобиля после оказания медпомощи направлен на амбулаторное лечение.

По данному факту полицией проводится проверка.