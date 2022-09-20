В Ингушетии врач спасла семью из 6 человек от отравления угарным газом

Отмечается, что на диспетчерский пульт медицины катастроф поступил вызов скорой помощи. Хозяин дома сообщил, что вся семья чувствует себя плохо и нуждается в помощи, далее телефонный звонок резко оборвался. На вызов сразу выехала бригада скорой помощи в составе врача-терапевта Хади Мейриевой. В многоэтажном квартирном доме девушка выяснила точный адрес пострадавших и оказала первую помощь.

«Нам успели сообщить только номер подъезда. По прибытии на место я начала прислушиваться к каждой квартире в доме и услышала детские стоны, начала сильно стучать по двери, хозяин квартиры успел открыть мне дверной замок и потерял сознание. Войдя в помещение, я сразу открыла окна и обеспечила приток свежего воздуха, а дальше в квартире я увидела, что также без сознания лежат четверо детей и жена. Тут же позвонила коллегам и вызвала подмогу», — рассказывает Мейриева.

За жизнь пострадавших боролись врачи реанимационного отделения ИРКБ и Детской клинической больницы. В настоящее время вся семья чувствует себя хорошо.