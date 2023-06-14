Происшествие

В Ингушетии выясняют причины взрыва в магазине

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В одном из сельских поселений Малгобекского района произошел взрыв, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«Взрыв произошел днем в среду в одном из магазинов в сельском поселении Средние Ачалуки. На место инцидента выехали представители администрации, правоохранительных органов, экстренных служб. Там же находится глава села», — сказал собеседник.

Он заявил, что информации о погибших и пострадавших на текущий момент нет.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители и другие компетентные органы.

 

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