В Ингушетии выясняют причины взрыва в магазине

«Взрыв произошел днем в среду в одном из магазинов в сельском поселении Средние Ачалуки. На место инцидента выехали представители администрации, правоохранительных органов, экстренных служб. Там же находится глава села», — сказал собеседник.

Он заявил, что информации о погибших и пострадавших на текущий момент нет.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители и другие компетентные органы.