В Ингушетии выявили 18 случаев заболевания корью

Об этом сообщил министр здравоохранения Магомедбашир Балаев на расширенном заседании правительства под руководством Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

По его словам, активно проводится вакцинопрофилактика против кори. Всего подлежат вакцинации 7261 человек: 5768 детей, 1417 взрослых и 75 трудовых мигрантов. Привито 4711 человек, что составляет 64,8% от общего числа подлежащих иммунизации.

Балаев отметил, что для проведения прививочной кампании в медицинских организациях республики созданы мобильные бригады, проводятся подворовые обходы и семинары. Активизирована работа иммунологических комиссий по пересмотру медицинских отводов, а также проводится разъяснительная работа с родителями для снижения числа отказов от прививок против кори.

Калиматов напомнил, что вакцинация является одним из самых важных инструментов в борьбе с корью.

«Важно понимать, что корь — это не простуда, а серьезная болезнь, которая требует серьезного подхода. Я призываю всех жителей Ингушетии, особенно родителей, воспользоваться возможностью и привить своих детей от кори. Мы должны защитить наших детей и обеспечить им здоровье и благополучие. Сейчас мы наблюдаем увеличение уровня заболеваемости корью в разных регионах, и это должно нас насторожить. Мы должны быть готовы к этому вызову и действовать вместе, чтобы предотвратить распространение инфекции в нашей республике», — отметил руководитель субъекта, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.