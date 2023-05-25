В Ингушетии задержали одного из угонщиков автомобилей

Отмечается, что 18 мая этого года ночью в городе Назрани один за другим были угнаны два автомобиля «ВАЗ-21114» и «ВАЗ-2114».

Правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что после трех часов ночи неустановленные лица, вскрыв дверной замок первого «ВАЗ-21114», уехали на нем в неизвестном направлении, а спустя некоторое время вернулись пешком к соседнему домовладению, где тем же путем похитили второй автомобиль.

В совершении данных преступлений подозреваются двое жителей Сунженского района в возрасте 32 и 25 лет соответственно. Младший из них задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

19 мая в результате розыскных мероприятий полиция обнаружила в сельском поселении Плиево Назрановского района угнанные автомобили, которые после осмотра были доставлены в ОМВД России по Назрани.

Полиция устанавливает местонахождение второго злоумышленника.