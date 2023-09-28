Криминал

В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве мужчины

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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

«Днем 4 сентября текущего года подозреваемый, находясь в квартире многоквартирного дома, расположенного в Магасе, в ходе возникшей ссоры нанес удар рукой 49-летнему местному жителю, от которого последний получил травму головы, ударившись об пол. Мужчина скончался в медучреждении, не приходя в сознание», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Отмечается, что фигурант был задержан в порядке ст. 91 УПК. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Магасским районным судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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