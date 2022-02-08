В Ингушетии задержан подозреваемый в вымогательстве 10 млн руб. у курского предпринимателя

«В 2020 году в полицию обратился курский предприниматель с заявлением о том, что у него вымогают более 10 миллионов рублей. Установлено, что преступники воспользовались информацией об имеющемся долге предпринимателя и под угрозой насилия требовали возврата долга, а также настоятельно предлагали согласиться на оказание покровительства его бизнесу за денежного вознаграждение», — сказано в пресс-релизе.

По данному факту в УМВД России по Курской области было возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых, 1987 года рождения, удалось задержать. В 2021 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений.

Второй обвиняемый, 1986 года рождения, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В феврале 2022 года оперативные сотрудники полиции установили его местонахождение в Ингушетии и доставили фигуранта в Курск.