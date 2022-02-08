Криминал

В Ингушетии задержан подозреваемый в вымогательстве 10 млн руб. у курского предпринимателя

0

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Курской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения МВД Ингушетии задержали обвиняемого в вымогательстве под угрозой насилия в составе группы, сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.

«В 2020 году в полицию обратился курский предприниматель с заявлением о том, что у него вымогают более 10 миллионов рублей. Установлено, что преступники воспользовались информацией об имеющемся долге предпринимателя и под угрозой насилия требовали возврата долга, а также настоятельно предлагали согласиться на оказание покровительства его бизнесу за денежного вознаграждение», — сказано в пресс-релизе.

По данному факту в УМВД России по Курской области было возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых, 1987 года рождения, удалось задержать. В 2021 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений.

Второй обвиняемый, 1986 года рождения, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В феврале 2022 года оперативные сотрудники полиции установили его местонахождение в Ингушетии и доставили фигуранта в Курск.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Центре культурного развития столицы Ингушетии состоялся шахматный турнир в честь Героя России Суламбека Осканова
Долтмурзиев ушел с поста главы Малгобекского района Ингушетии досрочно
Мэрия Малгобека Ингушетии оперативно отреагировала на сообщение в соцсетях о проблемном пешеходном участке
В Ингушетии наградили победителей всероссийского проекта «Символы России. Космические достижения»
365 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Глава Ингушетии поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником
Ингушские спортсмены из клуба дзюдо «Магас» стали победителями V Юбилейного юношеского турнира по дзюдо в Москве
Ингушский спортсмен Сулейман Вышегуров стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо в Челябинске
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие «Суламбек Осканов: дорога к подвигу»
В Ингушетии устанавливают обстоятельства загадочного исчезновения таксиста и его пассажирки
Юные ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по дзюдо в Тверской области

Главное

Яндекс.Метрика

 