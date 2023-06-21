Водоснабжение

В Ингушетии закупят 18 погружных насосов для улучшения водоснабжения

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Для улучшения водоснабжения в республике необходимо закупить 18 погружных насосов. С Минфином региона прорабатывается вопрос о выделении второго транша для этого. Насосы будут доставлены в течение двух недель, соответствующее письмо направлено премьер-министру Ингушетии.

Об этом в режиме видеоконференцсвязи руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ахмет Лолохоев.

Он отметил, что по-прежнему самая сложная ситуация с подачей воды особенно в летний период складывается в сельском поселении Плиево Назрановского района. Для решения этой проблемы Минэнерго региона совместно с ГУП «ИнгушрегионВодоканал», «Единый оператор» и главами сельских поселений Барсуки и Плиево принято решение установить мини-каптажный колодец в районе новой школы первого населенного пункта.

«Колодец будет осуществлять перекачку воды в накопительные резервуары, находящиеся в Плиево. Данный способ в условиях 90% ветхости трубопровода протяженностью от водозаборов «Альтиево-Плиево» и «Магас-Плиево» до конечной точки, обеспечит все население жителей сельского поселения нужным дебетом ресурса», — отметил министр.

Для выполнения указанных работ с сопровождением строительного контроля согласно локальному расчету Минстроя Ингушетии необходимы денежные средства на общую сумму более 5,5 млн рублей. В настоящее время вопрос об их выделении прорабатывается сотрудниками Минфина республики.

По словам Лолохоева, что после согласования данного проекта, работы силами будут выполнены в течение 30 календарных дней. Земельный участок для установки мини-каптажного колодца уже определен, в настоящее время проводятся подготовительные работы.

Калиматов заявил, что жители Плиево и других сел должны иметь доступ к комфортным условиям для жизни, особенно к таким базовым нуждам, как вода. «Я полностью осознаю серьезность и важность этой проблемы и прилагаю все усилия, чтобы найти наиболее эффективное решение. Необходимо провести комплексный анализ существующей инфраструктуры и разработать план действий, чтобы устранить недостатки и обеспечить стабильное водоснабжение. Мы знаем, что большинство магистральных и разводящих сетей региона является ветхими, постепенно будем решать проблему и модернизировать водопроводные сети», — отметил Глава.

Он напомнил, что существенно изменить ситуацию перебоев водоснабжения поможет строительство Альтиевского водозабора и водозабора на реке Асса.

На Альтиевском водозаборе планируется создание станции очистки воды общей стоимостью 750,2 млн рублей, объект, включенный в федеральный проект «Чистая вода», уже строится. Кроме того, заключен договор реконструкции в три этапа магистрального водовода «Сунжа — Малгобек», в планах — улучшение водоснабжения в городе Карабулаке благодаря строительству водопровода общей стоимостью 1,414 млрд рублей. Также планируется модернизировать водозабор «Кантышево — Долаково», улучшить водоснабжение города Назрани — речь идет о бурении и об устройстве 14 артезианских скважин.

В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии напомнили, что в 2019-2021 годах в рамках проекта «Чистая вода» в регионе введены в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения на общую сумму более 239 млн рублей.

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