В Ингушетии запустят мукомольный комбинат с элеватором стоимостью 484 млн руб.

«В начале июня из шести представленных инвестпроектов мы одобрили три на сумму более 3 млрд рублей. Это строительство первой очереди мукомольного комбината с элеватором в г. Карабулаке общей мощностью 100 тонн зерна в сутки. Предприятие будет производить пшеничную муку и отруби и рассчитано на создание 63 рабочих мест», — приводит слова Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

По его словам, инвестором выступит ООО «Агромельпродукт». Компания планирует вложить в строительство 484,5 млн рублей. Запустят комбинат в 2026 году.

«Дополнительные плюсы реализации данного проекта — это налоговые поступления за прогнозный период 2022-2031 годов в размере 179,4 млн рублей и рост ВРП республики до 500 млн рублей в год», — сообщил Калиматов.

Глава Ингушетии отметил, что за последние 5 лет руководству республики удалось сохранить стабильность в динамике привлечения внебюджетных инвестиций. Регулярно проводятся заседания инвестиционного совета, на которых подробно рассматриваются крупные проекты потенциальных инвесторов.

Напомним, в общей сложности в новую модель экономического развития Ингушетии до 2030 года включено 129 инвестпроектов на 127,5 млрд рублей. Их реализация позволит создать порядка 13 тыс. рабочих мест. Из этой модели сейчас активно реализуются пять «прорывных» инвестиционных проектов. Речь идет о тепличном комплексе «Агрокомбинат «Сунжа» производительностью 10 тыс. тонн овощей в год, всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Армхи», совместном проекте участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для алюминиевых слитков, индустриальном парке «Джейрах», а также о развитии солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии.

Кроме того, в рамках модели началась реализация еще восьми инвестпроектов на 1,9 млрд рублей. Ведется работа по формированию кластерного подхода управления экономикой. За основу взято четыре кластера: алюминиевой промышленности, туристский, агропромышленный и кластер креативной индустрии.