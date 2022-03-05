В Ингушетии заработала крупнейшая международная школа программирования KIBERone

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В Назрани и Магасе открылись первые филиалы крупнейшей международной IT-школы программирования KIBERone. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Ольга Апалькова.

«На сегодняшний день филиалы KIBERone располагаются более чем в 250 городах и в 21 странах мира, в их числе теперь и Назрань, и Магас. Работая над углублением и расширением образовательных программ, команда управленцев штаб-квартиры KIBERone решила направить свое внимание не только в Силиконовую Долину Америки, но и в сторону других государств, система образования которых считается эталонной, но не за счет отсутствия контроля и тотальной свободы, а за счет математического и структурированного подхода к учебе и к жизни в целом», — сказала Апалькова.

По ее словам, задача KIBERone — предоставить резидентам все самое передовое и востребованное в сфере технологий.

Сегодня международная школа KIBERone работает в 25 странах и более чем в 245 городах, в том числе — в городах США и Европы. В сентябре 2020 года ее признали мировым лидером в сфере цифрового образования детей по версии Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО в рамках международного конкурса WSIS-2020. Также проект аккредитован корпорацией «Майкрософт», а после окончания программы можно бесплатно поступить в IT-школу Samsung.

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