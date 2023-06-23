В Ингушетии завершается благоустройство родового мусульманского кладбища Султыговых

Разбитая дорога, еле держащаяся ограда, заросшая трава — так выглядело кладбище до обновления. Сейчас все изменилось. Строители заново возвели ограждение по всему периметру, отремонтировали молельную комнату и подсобное помещение во дворе. Появились новые ворота, сейчас рабочие продолжают укладывать асфальт.

Местные жители следили за ходом работ, предлагали помощь, подрядчик в свою очередь прислушивался к их просьбам и корректировал план обновления кладбища. Старейшины фамилии Султыговых поблагодарили всех, кто причастен к богоугодному делу.

Напомним, что в республике до конца текущего года планируется обновить 40 кладбищ: 33 — мусульманских и 7 — христианских. Это стало возможным благодаря договоренности Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.