Реконструкция

В Ингушетии завершается благоустройство родового мусульманского кладбища Султыговых

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Завершается благоустройство родового мусульманского кладбища Султыговых в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии. Средства на проведение работ выделил фонд «Сафмар» предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Разбитая дорога, еле держащаяся ограда, заросшая трава — так выглядело кладбище до обновления. Сейчас все изменилось. Строители заново возвели ограждение по всему периметру, отремонтировали молельную комнату и подсобное помещение во дворе. Появились новые ворота, сейчас рабочие продолжают укладывать асфальт.

Местные жители следили за ходом работ, предлагали помощь, подрядчик в свою очередь прислушивался к их просьбам и корректировал план обновления кладбища. Старейшины фамилии Султыговых поблагодарили всех, кто причастен к богоугодному делу.

Напомним, что в республике до конца текущего года планируется обновить 40 кладбищ: 33 — мусульманских и 7 — христианских. Это стало возможным благодаря договоренности Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.

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