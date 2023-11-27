Чемпионат

В Ингушетии завершился региональный чемпионат по оказанию первой помощи

0

В республике завершился чемпионат по оказанию первой медицинской помощи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения РДДМ «Движение первых».

«В состязании участвовало 40 команд со всех уголков Ингушетии. Мероприятие прошло на территории пожарно-спасательного колледжа города Сунжи», — подчеркнул наш собеседник.

По итогам чемпионата места распределились следующим образом: победителем стала команда второй школы города Малгобека, второе место заняла команда пятой сунженской школы, на третьем месте оказалась команда школы № 4 сельского поселения Кантышево.

Отмечается, что организаторами выступили «Движение первых» республики совместно с Ингушским отделением Всероссийского корпуса спасателей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии установят памятник государственному деятелю Идрису Зязикову
Магомед Медов из Ингушетии один из первых принял участие в СВО
В Джейрахском районе Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра
Уроженец Ингушетии стал чемпионом Московского областного турнира по ММА
Ингушский госуниверситет приглашает к участию в фотоконкурсе «Ингушетия глазами молодежи»
Экс-заместитель главврача больницы в Ингушетии обвиняется в получении взятки
В Ингушетии проходит конкурс на создание эскиза памятника Идрису Зязикову
В селе Зязиков-Юрт Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка
Сборная из села Базоркино выиграла матчевую встречу по боксу
Больше половины населения Сунжи Ингушетии остались без света из-за сильного ветра
В Ингушетии выявили два факта незаконной рубки леса

Главное

Яндекс.Метрика

 