В Ингушетии завершился региональный чемпионат по оказанию первой помощи

«В состязании участвовало 40 команд со всех уголков Ингушетии. Мероприятие прошло на территории пожарно-спасательного колледжа города Сунжи», — подчеркнул наш собеседник.

По итогам чемпионата места распределились следующим образом: победителем стала команда второй школы города Малгобека, второе место заняла команда пятой сунженской школы, на третьем месте оказалась команда школы № 4 сельского поселения Кантышево.

Отмечается, что организаторами выступили «Движение первых» республики совместно с Ингушским отделением Всероссийского корпуса спасателей.