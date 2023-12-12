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В Ингушетию прибыла первая группа беженцев из Палестины

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В Ингушетию прибыла первая группа беженцев из Палестины. На железнодорожном вокзале во Владикавказе жителей сектора Газа встречали первый заместитель председателя правительства республики Магомед Евлоев, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи.

Прибывших разместят в гостинице «Асса» в Назрани. Для них созданы все необходимые условия для проживания, в том числе и трехразовое горячее питание.

Накануне на совещании в правительстве под руководством премьера Владимира Сластенина было сообщено, что из Палестины прибывают первые 55 человек, из которых 34 ребенка.

«Мы все понимаем, что эти люди перенесли, как они морально и физически истощены. В первую очередь не должно быть никаких накладок с питанием, медицинским обслуживанием и безопасностью. Прошу каждого ответственного держать все эти вопросы на личном контроле. Уделите внимание обеспечению санитарно-эпидемиологических мероприятий и организации учебной деятельности для школьников. Нужно учесть, что среди беженцев много детишек. Необходимо организовать им досуг, развлекательные мероприятия», — поручил Владимир Сластенин ответственным лицам.

Ранее Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что вопросы, связанные с обустройством палестинцев, он будет держать на личном контроле.

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