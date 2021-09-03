В ингушском музее ИЗО состоится открытие выставки «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве»

В экспозицию выставки войдет около 50 работ, написанных Мусой, Мадиной и Хади Мартазановыми в различных жанрах и техниках живописи, графики, а также произведения декоративно-прикладного искусства.

Начнется мероприятие в 14:30. Желающих посетить выставку ждут по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139. Тел.: 8 (8734) 44-48-56.