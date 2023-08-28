В Карабулаке Ингушетии прошел турнир по волейболу ко дню города
В Карабулаке прошёл турнир по волейболу среди молодёжи, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Команды собрались на специализированной волейбольной площадке на территории центрального муниципального стадиона.
Организатором соревнований выступила карабулакская спортивная школа при поддержке мэрии города и молодёжного совета. Состязания приурочили к 28-летию муниципального образования, которое будет отмечаться 30 августа текущего года.
Победители и призёры турнира получили медали, грамоты и ценные призы, а команду-лидера дополнительно наградили кубком.