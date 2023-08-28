В Карабулаке Ингушетии прошел турнир по волейболу ко дню города

Команды собрались на специализированной волейбольной площадке на территории центрального муниципального стадиона.

Организатором соревнований выступила карабулакская спортивная школа при поддержке мэрии города и молодёжного совета. Состязания приурочили к 28-летию муниципального образования, которое будет отмечаться 30 августа текущего года.

Победители и призёры турнира получили медали, грамоты и ценные призы, а команду-лидера дополнительно наградили кубком.