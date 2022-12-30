В Карабулаке построят центр соцобслуживания населения

«Нами сформирован и передан в государственную собственность земельный участок по ул. Нефтяная на территории бывшей базы ОМОН под строительство новой поликлиники на 300 посещений. Для города крайне важно ускорить реализацию этого проекта. А также в рамках развития системы оказания социальной помощи населению по региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в перспективном плане города зарезервирован земельный участок под строительство в 2023-2024 гг. комплексного центра социального обслуживания населения на 50 мест», — сказал градоначальник.

Как отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, благосостояние города напрямую зависит от собираемости налоговых платежей. При недостаточной платежной дисциплине начинают страдать разные сферы развития города.

«К примеру, в 2019 году у республики был долг 11,8 млрд рублей, мы за три года значительно его сократили и уже почти полностью закрыли его. Мы не допустили ущерб в судах, сэкономили на торгах, навели порядок в образовательных организациях. Список сделанного длинный, но ключевой момент — это то, что повысилась собираемость налогов в республике, а это значит, что мы избавимся от мер бюджетного принуждения и сможем строить новые и необходимые для республики объекты образования, культуры, спорта и так далее. Ваша задача, как градоначальника, повысить поступление налогов в бюджет города, чтобы решать задачи и проблемы не только за счет федеральных программ и средств из регионального и федерального бюджетов», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Городской округ город Карабулак расположен в центре Ингушетии и занимает площадь свыше 8 тысяч гектаров. На его территории проживают 44,7 тысяч человек — это третий по численности населения город республики.