В Карабулаке состоялось заседание КДН из-за избиения малолетней девочки в Малгобеке

Как сообщили в мэрии города, в заседании приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По предложению председателя комиссии врио главы г. Карабулака Иналука Мальсагова участники встречи выработали ряд первоочередных мер по недопущению подобных случаев в городе.

Было решено провести выездные мероприятия по проверке всех неблагополучных семей, стоящих на профилактическом учёте. По линии медицинских служб будет усилен контроль по профилактическому обследованию физического состояния детей из неблагополучных семей.

В Карабулаке будет создана рабочая группа из представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для оперативного реагирования на возможные сигналы о неправомерном обращении с детьми.

Также в муниципалитете заработает горячая линия, на которую может позвонить несовершеннолетний или любой житель города и сообщить о нахождении ребёнка в опасной среде.

В целом будет усилена профилактическая работа по всем направлениям для минимизации риска преступлений против детей.