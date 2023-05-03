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В Карабулаке состоялось заседание КДН из-за избиения малолетней девочки в Малгобеке

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В Карабулаке Ингушетии экстренно провели внеплановое заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, поводом для мероприятия стала беспрецедентная трагедия с четырёхлетним ребёнком в Малгобеке.

Как сообщили в мэрии города, в заседании приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По предложению председателя комиссии врио главы г. Карабулака Иналука Мальсагова участники встречи выработали ряд первоочередных мер по недопущению подобных случаев в городе.

Было решено провести выездные мероприятия по проверке всех неблагополучных семей, стоящих на профилактическом учёте. По линии медицинских служб будет усилен контроль по профилактическому обследованию физического состояния детей из неблагополучных семей.

В Карабулаке будет создана рабочая группа из представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для оперативного реагирования на возможные сигналы о неправомерном обращении с детьми.

Также в муниципалитете заработает горячая линия, на которую может позвонить несовершеннолетний или любой житель города и сообщить о нахождении ребёнка в опасной среде.

В целом будет усилена профилактическая работа по всем направлениям для минимизации риска преступлений против детей.

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