В Карабулаке состоялось заседание КДН из-за избиения малолетней девочки в Малгобеке
В Карабулаке Ингушетии экстренно провели внеплановое заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, поводом для мероприятия стала беспрецедентная трагедия с четырёхлетним ребёнком в Малгобеке.
Как сообщили в мэрии города, в заседании приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По предложению председателя комиссии врио главы г. Карабулака Иналука Мальсагова участники встречи выработали ряд первоочередных мер по недопущению подобных случаев в городе.
Было решено провести выездные мероприятия по проверке всех неблагополучных семей, стоящих на профилактическом учёте. По линии медицинских служб будет усилен контроль по профилактическому обследованию физического состояния детей из неблагополучных семей.
В Карабулаке будет создана рабочая группа из представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для оперативного реагирования на возможные сигналы о неправомерном обращении с детьми.
Также в муниципалитете заработает горячая линия, на которую может позвонить несовершеннолетний или любой житель города и сообщить о нахождении ребёнка в опасной среде.
В целом будет усилена профилактическая работа по всем направлениям для минимизации риска преступлений против детей.