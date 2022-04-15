На выставке представлены фотографии, документы, первоначальный план будущего Магаса и экспонаты, найденные на территории столицы, среди которых золотая брошь, золотые перстни, очажные стенки и др.

По словам собеседника, исторические находки археологов на территории древнего Магаса, дата происхождения которых от III тыс. до нашей эры по XIII — XIV в. нашей эры, говорят о развитии таких ремесел, как гончарное, железное, ювелирное, ткацкое дело. Также было развито земледелие и скотоводство.

Современный Магас был основан в 1994 году первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым. Указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия» был подписан Президентом РФ Борисом Ельциным 15 апреля 1994 года.

«Столица Республики Ингушетия Магас является самым молодым городом, который является административным центром Ингушетии. Этот город стал для жителей республики символом новой, мирной жизни. Он единственный город, построенный с нуля и один из немногих городов, построенных специально под столичные функции», — рассказал собеседник.

В декабре 2000 года город Магас провозгласили столицей Ингушетии.

Название выбрали не просто так, а в результате конкурса, объявленного первым президентом Республики Ингушетия. Жители новой республики предложили множество вариантов. Жюри, в составе историков, писателей и этнографов, отобрали из них три: Ангушт (ингушское село, от которого происходит название «ингуши»), Малх (солнце) и Магас. Президент Республики Ингушетии одобрил последнее. Это название предложил бывший научный сотрудник музея краеведения им. Т. Мальсагова.

Стометровая «Башня Согласия» в Магасе — символ и визитная карточка Ингушетии. Самая высокая ингушская башня в мире, построенная в географическом центре Северного Кавказа, представлена в книгу рекордов Гиннеса. Автором этого проекта выступил Алихан Харсиев. Согласно легенде в давние времена на месте современной башни стояла самая высокая «Башня Страны», которая являлась для жителей древнего поселения символом свободы. Враги, напавшие на селение, уничтожили все живое и полностью разобрали башню. Предание гласит, что лишь народ, объединенный единым духом созидания и общей целью, сможет возвести на этом же месте новую башню выше прежней.

В башне функционируется музей, где до самого верха размешены репродукции картин музея краеведения им. Т. Мальсагова.

В 2015 году в Магасе открыли еще одно монументальное сооружение — въездную арку, получившую название «Аланские ворота». Она стилизована под древнюю национальную крепость и состоит из трех башен, соединенных арками. Строительство арки является актом символического возрождения столицы Аланского государства из руин истории и данью памяти предкам.