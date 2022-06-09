В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню России

На выставке представлены материалы по истории российской государственности, книги о государственной символике и гимне, Конституция РФ. Большую часть выставки занимают рисунки детей из разных регионов России, в которых прославляется красота и величие нашей Родины.

Выставка продлится до конца июня 2022 года.