Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню России

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова ко Дню России проходит выставка «Россия — наш общий дом. Мосты дружбы», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены материалы по истории российской государственности, книги о государственной символике и гимне, Конституция РФ. Большую часть выставки занимают рисунки детей из разных регионов России, в которых прославляется красота и величие нашей Родины.

Выставка продлится до конца июня 2022 года.

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