В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню России
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова ко Дню России проходит выставка «Россия — наш общий дом. Мосты дружбы», сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке представлены материалы по истории российской государственности, книги о государственной символике и гимне, Конституция РФ. Большую часть выставки занимают рисунки детей из разных регионов России, в которых прославляется красота и величие нашей Родины.
Выставка продлится до конца июня 2022 года.