В лагере «Нефтяник» Ингушетии дети повторили правила дорожного движения
В детский оздоровительный лагерь «Нефтяник», расположенный в Малгобеке, приехал мобильный автогородок «Лаборатория безопасности», сообщили в администрации ДОЛ.
Сотрудники ГИБДД совместно с педагогами мобильного автогородка разобрали с ребятами конкретные дорожные ситуации, повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, а также дорожные знаки.
Напомнили воспитанникам лагеря и о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде и на велосипеде при движении в темное время суток.