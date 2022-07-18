В лагере «Нефтяник» Ингушетии дети повторили правила дорожного движения

Сотрудники ГИБДД совместно с педагогами мобильного автогородка разобрали с ребятами конкретные дорожные ситуации, повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, а также дорожные знаки.

Напомнили воспитанникам лагеря и о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде и на велосипеде при движении в темное время суток.