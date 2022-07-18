ГИБДД

В лагере «Нефтяник» Ингушетии дети повторили правила дорожного движения

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В детский оздоровительный лагерь «Нефтяник», расположенный в Малгобеке, приехал мобильный автогородок «Лаборатория безопасности», сообщили в администрации ДОЛ.

Сотрудники ГИБДД совместно с педагогами мобильного автогородка разобрали с ребятами конкретные дорожные ситуации, повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, а также дорожные знаки.

Напомнили воспитанникам лагеря и о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде и на велосипеде при движении в темное время суток.

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