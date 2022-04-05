В Магасе на улице 65 лет Победы начали укладку финального слоя асфальта

«На объекте ремонта покрытия проезжей части автомобильной дороги «Подъезд-2 к г. Магас» (ул. 65 лет Победы) ведётся укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Дорога обновляется по всей протяженности — это 1,83 км. Фрезерование старого дорожного покрытия предшествовало асфальтированию нижнего слоя», — говорится в сообщении.

Работы ведутся при помощи специальной дорожной техники. Для выравнивания горячего асфальта применяется автоматическая трамбовка асфальтоукладчиками. Завершающим этапом масштабной строительно-ремонтной работы станет нанесение горизонтальной дорожной разметки из термопластика.

Отмечается, что ремонт улицы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».