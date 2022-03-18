В Магасе начали ремонт второй подъездной дороги в рамках нацпроекта
В Магасе начаты работы по капитальному ремонту проезжей части автодороги «Подъезд-2 к Магасу» (ул. 65 лет Победы) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минавтодора региона.
«Дорожники начали работы на объекте ремонта покрытия проезжей части автомобильной дороги «Подъезд-2 к г. Магас» (ул. 65 лет Победы). На данный момент активными темпами ведутся работы по демонтажу существующих старых труб и укладке новых водопропускных труб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожные бригады трудятся в штатном режиме, все дорожные мероприятия ведутся по графику.