В Магасе начали ремонт второй подъездной дороги в рамках нацпроекта

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В Магасе начаты работы по капитальному ремонту проезжей части автодороги «Подъезд-2 к Магасу» (ул. 65 лет Победы) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минавтодора региона.
 

«Дорожники начали работы на объекте ремонта покрытия проезжей части автомобильной дороги «Подъезд-2 к г. Магас» (ул. 65 лет Победы). На данный момент активными темпами ведутся работы по демонтажу существующих старых труб и укладке новых водопропускных труб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные бригады трудятся в штатном режиме, все дорожные мероприятия ведутся по графику.

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