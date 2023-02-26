Хоккей

В Магасе прошел детский турнир по хоккею к Дню зимних видов спорта

0

В столице Ингушетии в академии имени Фетисова «Башлоам» прошел турнир по хоккею среди детских команд, приуроченный ко Дню зимних видов спорта.

Организовали соревнования генеральный спонсор игр компания Газпром, Олимпийский комитет России и Олимпийский совет республики.

Министр по физической культуре и спорту региона Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, наградил победителей и призеров данного турнира.

Отмечается, что День зимних видов спорта, это общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни, в рамках которого проходит большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии адвокат из соседнего региона обвиняется в мошенничестве с выплатами на 700 тыс. руб.
На Первом канале в трэвел-шоу «Поехали» сегодня расскажут об Ингушетии
Растет число сообщений в МВД по Ингушетии о дистанционном мошенничестве
Мобильные ДК приобретут для горного Джейрахского и Малгобекского районов Ингушетии
В Ингушетии загорелся жилой дом
Включение в санкционный список Госдепа США только укрепляет меня и моих коллег на верном пути созидания - Калиматов
Ингушские паломники смогут вылететь прямым авиарейсом из аэропорта «Магас» в Саудовскую Аравию
За выполнение боевых задач в зоне СВО награждены 28 росгвардейцев Ингушетии
Жителям Ингушетии будут доступны около 400 программ бесплатного профессионального обучения
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии
Ветераны МВД рассказали школьникам села Долаково Ингушетии о героях России

Главное

Яндекс.Метрика

 