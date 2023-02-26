В Магасе прошел детский турнир по хоккею к Дню зимних видов спорта

Организовали соревнования генеральный спонсор игр компания Газпром, Олимпийский комитет России и Олимпийский совет республики.

Министр по физической культуре и спорту региона Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, наградил победителей и призеров данного турнира.

Отмечается, что День зимних видов спорта, это общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни, в рамках которого проходит большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта.