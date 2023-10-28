Армрестлинг

В Магасе прошли соревнования по армрестлингу среди школьников

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В столице республики состоялись соревнования по армрестлингу среди учащихся школ, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета.

«В общекомандных состязаниях приняли участие 98 учеников из различных общеобразовательных учреждений. Основной целью проведения данного мероприятия — это приобщение молодежи к занятиям спортом», — рассказал собеседник издания.

Места по итогам турнира распределились следующим образом: третье место было присуждено ГБОУ СОШ-детский сад № 1, второе место занял «Лицей-детский сад города Магас», а победителем был признан «Центр образования».

Отмечается, что организаторами выступили центр культуры, спорта и туризма города Магас совместно с региональной федерацией армрестлинга.

«Самое главное, что нашим юным участникам все понравилось. В ближайшем будущем планируем вновь встретиться для того, чтобы повторить турнир», — подчеркнул заместитель директора ЦКСиТ Абти Яндиев.

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