В Магасе прошли соревнования по армрестлингу среди школьников

«В общекомандных состязаниях приняли участие 98 учеников из различных общеобразовательных учреждений. Основной целью проведения данного мероприятия — это приобщение молодежи к занятиям спортом», — рассказал собеседник издания.

Места по итогам турнира распределились следующим образом: третье место было присуждено ГБОУ СОШ-детский сад № 1, второе место занял «Лицей-детский сад города Магас», а победителем был признан «Центр образования».

Отмечается, что организаторами выступили центр культуры, спорта и туризма города Магас совместно с региональной федерацией армрестлинга.

«Самое главное, что нашим юным участникам все понравилось. В ближайшем будущем планируем вновь встретиться для того, чтобы повторить турнир», — подчеркнул заместитель директора ЦКСиТ Абти Яндиев.