В Магасе проводится масштабная проверка систем уличного освещения

Отмечается, что проверяются линии передачи электроэнергии, при необходимости производится замена подземного кабеля между опорами освещения. Проводятся работы по замене ламп уличного освещения на энергоэффективные.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, светодиодная система освещения наиболее предпочтительна, так как помимо ощутимой экономии электроэнергии отмечается также отсутствие необходимости проведения частого обслуживания благодаря надежности осветительных приборов, их длительной эксплуатации. Данные работы будут проведены на всей территории столицы.