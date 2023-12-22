В Магасе пройдет очередная продовольственная ярмарка

«Покупатели получат возможность приобрести различные товары по ценам ниже рыночных. Для них будет представлена продукция местных производителей: мясо, молочка, овощи, фрукты, мед, зерновые культуры и так далее», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что ярмарка организована Министерством сельского хозяйства республики совместно с мэрией столицы региона. Продлится она с 9 до 12 часов.