Ярмарка

В Магасе пройдет очередная продовольственная ярмарка

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Завтра, 23 декабря, около Аланских ворот при въезде в Магас состоится сельскохозяйственная ярмарка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Покупатели получат возможность приобрести различные товары по ценам ниже рыночных. Для них будет представлена продукция местных производителей: мясо, молочка, овощи, фрукты, мед, зерновые культуры и так далее», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что ярмарка организована Министерством сельского хозяйства республики совместно с мэрией столицы региона. Продлится она с 9 до 12 часов.

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