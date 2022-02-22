Дороги

В Магасе в рамках нацпроекта отремонтируют дороги на трёх улицах

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В Магасе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 2024 года обновят дорожное покрытие на улицах 65 лет Победы, Горчханова и Чахкиева, сообщил в интервью газете «Ингушетия» руководитель Минавтодора Батыр Хаматханов.

«На балансе у Минавтодора не состоит ни одна улица Магаса. Но в рамках нацпроекта нами отремонтированы улицы Б. Гагиева и Кулиева (частично), полностью она будет завершена в текущем году (оставшиеся 2,5 км). Также 21 февраля текущего года начаты ремонтные работы на улице 65 лет Победы. В планах на 2023 год у нас ремонт улица Горчханова и в 2024 году мы будем приводить в нормативное состояние улицу Чахкиева», — сказал собеседник.

По его словам, также накануне начат ремонт дороги на улице К. Кулиева (с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова) протяжённостью 1,2 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии отремонтируют 18 объектов дорожного хозяйства. Это дороги, мосты и укладка дорожного полотна. Общая протяженность дорожных объектов составит 38,6 км.

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