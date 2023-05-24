Муниципалитет

В Малгобеке Ингушетии близится к завершению голосование по выбору общественных территорий для развития

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В Малгобеке близится к завершению голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году, оно закончится 31 мая.

Напомним, онлайн-голосование проводится на единой федеральной платформе 06.gorodsreda. ru в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Как сообщили в мэрии города, основная цель национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется, в том числе, и в Малгобеке, состоит в том, чтобы дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза.

Малгобекчане могут голосовать за благоустройство общественных объектов как самостоятельно, следуя инструкции, так и с помощью волонтеров.

«В нашем городе живут активные и инициативные люди. В частности, в голосовании на сегодняшний день приняли участие 6569 малгобекчан. Призываю всех, кто еще не успел высказать свое мнение, сделать это — голосование продлится до 31 мая. Каждый может решить, какая улица преобразится в первую очередь», — обратился к жителям муниципалитета глава города Мусса Галаев.

 

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