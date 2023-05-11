В Малгобеке Ингушетии обсудили подготовку к муниципальным выборам

Как сообщили в администрации города, на совещании под председательством заместителя мэра Мухмада Коригова было решено привести прилегающие к избирательным участкам территории в надлежащее состояние и установить указатели с информацией о местонахождении участковых избирательных комиссий.

Также была высказана необходимость в организации антитеррористической комиссией Малгобека мер, необходимых для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения предстоящих выборов.