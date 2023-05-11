Памятники

В Малгобекском районе Ингушетии благоустроили памятники героям ВОВ

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В Малгобекском районе Ингушетии благоустроили памятники, мемориалы и места захоронения павших в годы Великой Отечественной войны солдат и погибших в ходе спецоперации бойцов.

Как сообщили в администрации муниципалитета, волонтеры, студенты, представители министерств и ведомств провели генеральная уборку, покраску и по необходимости ремонт на территории сооружений, посвященных военным действиям. Общими силами добровольцы привели объекты в надлежащий вид.

Данные мероприятия проводятся с целью сохранения в памяти таких значимых для всей страны событий. Содержание памятников и мест захоронения погибших воинов в должном состоянии — наша святая обязанность, отметили в администрации района.

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