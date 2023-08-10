Сход граждан

В Малгобекском районе на сходах граждан обсудили военную службу по контракту

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В домах культуры сельских поселений Инарки и Сагопши прошли сходы граждан по вопросу прохождения военной службы по контракту, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев, депутаты сельского и районного совета, представители военкомата.

Сообщается, что на встрече жителей ознакомили с условиями прохождения контрактной службы, рассказали о преимуществах и льготах, на которые могут рассчитывать военнослужащие и их семьи.

Напомним, что правительством региона было дано указание руководителям органов местного самоуправления о проведении сходов граждан, на которых разъясняются вопросы призыва граждан на службу по контракту, о социальных гарантиях и дополнительных льготах для них.

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