В Малгобекском районе на сходах граждан обсудили военную службу по контракту
В домах культуры сельских поселений Инарки и Сагопши прошли сходы граждан по вопросу прохождения военной службы по контракту, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В мероприятии приняли участие замглавы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев, депутаты сельского и районного совета, представители военкомата.
Сообщается, что на встрече жителей ознакомили с условиями прохождения контрактной службы, рассказали о преимуществах и льготах, на которые могут рассчитывать военнослужащие и их семьи.
Напомним, что правительством региона было дано указание руководителям органов местного самоуправления о проведении сходов граждан, на которых разъясняются вопросы призыва граждан на службу по контракту, о социальных гарантиях и дополнительных льготах для них.