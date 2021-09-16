В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 30-летия республики

В рабочую группу, под председательством министра Темерлана Дзейтова, вошли его заместители Айна Ильясова и Рустам Таркоев, директора филармонии Руслан Куштов, Дома народного творчества Ильяс Евлоев, ансамбля народного танца «Ингушетия» Башир Досхоев и его художественный руководитель Иса Гадаборшев, директор фольклорного ансамбля песни и танца «Магас» Юнус Кодзоев, руководители Студии эстрады Ахмед Зурабов и Центра культурного развития Магаса Фатима Экажева.

Участники рабочей группы обсудили основную концепцию проведения торжественного мероприятия. Планируется приглашение ведущих коллективов Северного Кавказа, солистов-вокалистов Российской Федерации, заслуженных и народных артистов Ингушетии.

В качестве режиссера-постановщика приглашен заслуженный артист России, народный артист Ингушетии и Дагестана, художественный руководитель Дагестанского театра оперы и балета Муса Оздоев. Он поделился с присутствующими своими идеями относительно сценария мероприятия и встретил положительный отклик участников рабочей группы.

Айна Ильясова представила творческий ресурс республики, который может быть задействован при подготовке и проведении мероприятия.

«30-летие возрождения ингушской государственности — одно из самых значительных грядущих событий в жизни региона. Основная нагрузка по случаю празднования этой даты лежит на ведомстве культуры, и поэтому очень важно провести его на самом высоком организационном и творческом уровне», — отметил министр.

В конце встречи глава ведомства дал ряд поручений и рекомендаций участникам рабочей группы, которые к следующему совещанию должны быть исполнены.

Напомним, в Ингушетии проходит конкурс эскизов официальной эмблемы празднования 30-летия возрождения ингушской государственности. Заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 ноября 2021 года по электронному адресу oomkri@mail. ru. Автор лучших работ будет награжден денежной премией в размере 30 тысяч рублей.