Стипендии

В Минкультуры начался прием заявлений от студентов на получение стипендий Главы Ингушетии

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Комиссия Минкультуры Ингушетии начинает прием заявлений от студентов, успешно обучающихся в образовательных организациях культуры и искусства России, на получение стипендий Главы республики.

Претенденты до 1 июля текущего года должны представить в министерство следующий пакет документов: заявление на получение стипендии с указанием банковского счета; копию документа, удостоверяющего личность; СНИЛС; копию зачетной книжки, заверенную образовательным учреждением; справку об академической успеваемости студента, заверенную образовательным учреждением; согласие на обработку персональных данных.

На основе поступивших документов комиссия сформирует список студентов для присуждения стипендий.

Выплата прекращается в случае отчисления стипендиата из образовательного учреждения или предоставления ему академического отпуска. А также при наличии оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.

За консультацией по вышеназванным вопросам обращаться в отдел искусств и досуговой деятельности Минкультуры: город Магас, проспект Идриса Зязикова 16/а. Телефонные номера: 8 (8734) 55-42-30 и 55-42-29, сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, в сентябре 2022 года было сообщено, что около 300 тыс. рублей ежемесячно будет направляться из регионального бюджета на выплату 155 стипендий Главы Ингушетии студентам и аспирантам из республики, успешно обучающимся в российских и местных высших и средне-специальных учебных заведениях.

Соответствующий указ об этом подписал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

120 стипендий по 2 тыс. рублей будут получать студенты, обучающиеся по образовательным стандартам «бакалавриат» и «специалитет», с итоговыми годовыми результатами на «хорошо» и «отлично». Еще пять стипендий в том же размере смогут получать студенты магистратуры. 5 стипендий в размере 2,5 тыс. рублей ежемесячно будет назначено аспирантам, обучающимся по образовательным программам аспирантуры.

В соответствии с указом студентам профессиональных образовательных учреждений назначено 25 стипендий по 1 тыс. рублей.

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