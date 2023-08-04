В Минприроде Ингушетии подвели итоги лесопатологического обследования за первое полугодие

Обследование проведено в лесонасаждениях Али-Юртовского, Назрановского и Сунженского лесничества, включая территории Алкунского, Мужичинского и Галашкинского участковых лесничеств.

Все участки имеют акты обследования с рекомендациями лесозащитных мероприятий. Основными причинами повреждений на обследованных территориях явились погодные условия и почвенно-климатические факторы.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Ингушетия является одним из лидеров среди субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в выполнении данного мероприятия.