Итоги

В Минприроде Ингушетии подвели итоги лесопатологического обследования за первое полугодие

0

В течение года специалисты Минприроды региона должны провести лесопатологическое обследование насаждений на площади более 1,4 тыс. га, а за первые шесть месяцев площадь обследуемого территория уже составило больше половины, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

Обследование проведено в лесонасаждениях Али-Юртовского, Назрановского и Сунженского лесничества, включая территории Алкунского, Мужичинского и Галашкинского участковых лесничеств.

Все участки имеют акты обследования с рекомендациями лесозащитных мероприятий. Основными причинами повреждений на обследованных территориях явились погодные условия и почвенно-климатические факторы.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Ингушетия является одним из лидеров среди субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в выполнении данного мероприятия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мемориальный комплекс «Г1оазота кашамаш» в Ингушетии реконструируют к годовщине трагедии осени 1992 года
В Ингушетии заработал единый региональный оператор в сфере ЖКХ
За угрозу убийством житель Ингушетии отработает 100 часов
В Ингушетии 8 и 10 лет тюрьмы получили два иностранца за попытку сбыть героин
Все социальные обязательства перед гражданами власти региона исполнили на 100% — Глава Ингушетии
Ингушских музыкантов приглашают на международный конкурс народных исполнителей
В Ингушетии завершается период регистрации кандидатов в депутаты на осенние выборы
Пожарная опасность IV класса ожидается в Малгобекском районе Ингушетии
В Ингушетии провели первенство спортклуба «Чингиз» по вольной борьбе среди юношей
Судебные приставы Ингушетии в ходе рейда взыскали с должников 90 тыс. руб.
Карабин и марихуану изъяли правоохранители Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 