В Минприроде Ингушетии подвели итоги лесопатологического обследования за первое полугодие
В течение года специалисты Минприроды региона должны провести лесопатологическое обследование насаждений на площади более 1,4 тыс. га, а за первые шесть месяцев площадь обследуемого территория уже составило больше половины, сообщает пресс-служба экологического ведомства.
Обследование проведено в лесонасаждениях Али-Юртовского, Назрановского и Сунженского лесничества, включая территории Алкунского, Мужичинского и Галашкинского участковых лесничеств.
Все участки имеют акты обследования с рекомендациями лесозащитных мероприятий. Основными причинами повреждений на обследованных территориях явились погодные условия и почвенно-климатические факторы.
Как отметили в пресс-службе ведомства, Ингушетия является одним из лидеров среди субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в выполнении данного мероприятия.