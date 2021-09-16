В Минсельхозе Ингушетии обсудили организацию продовольственных ярмарок, приуроченных к проведению выборов

17, 18 и 19 сентября пройдут продовольственные ярмарки, где будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба аграрного ведомства региона, у жителей республики будет возможность приобрести овощи, фрукты, мясо-молочную продукцию, мед, зерно по ценам ниже рыночных.

Так, 17 сентября ярмарка пройдет на площади перед ДК в Назрани, 18 сентября — на рынке «Изобилие» в Малгобеке, 19 сентября — рядом с ДК города Сунжа и в Карабулаке на пересечении улиц Кирова и Осканова (Пятачок). Время работы ярмарок — с 9:00 до 12:00.