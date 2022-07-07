Хоккей

В Минспорта Ингушетии чествовали юного хоккеиста Азраила Дидигова

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В Минспорта Ингушетии чествовали юного хоккеиста Азраила Дидигова, который с начала текущего года пополнил состав санкт-петербургского «Динамо» и уже показывает хорошие результаты.

Отмечается, что Дидигов являлся игроком и капитаном ингушской команды «Эрзи», занимая позицию центрального нападающего.

Министр спорта республики Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, пообщался со спортсменом, поинтересовался его достижениями, пожелав достичь успехов и громких высот в спортивной карьере.

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