В Минспорта Ингушетии чествовали юного хоккеиста Азраила Дидигова
В Минспорта Ингушетии чествовали юного хоккеиста Азраила Дидигова, который с начала текущего года пополнил состав санкт-петербургского «Динамо» и уже показывает хорошие результаты.
Отмечается, что Дидигов являлся игроком и капитаном ингушской команды «Эрзи», занимая позицию центрального нападающего.
Министр спорта республики Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, пообщался со спортсменом, поинтересовался его достижениями, пожелав достичь успехов и громких высот в спортивной карьере.