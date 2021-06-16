В Минспорта Ингушетии обсудили состояние оборудования хоккейного центра «Башлоам»

По информации спортивного ведомства региона, на мероприятии были озвучены проблемы, связанные с техническим состоянием оборудования центра.

Площадь спортивного центра, который открыли в 2018 году, составляет более 3 тысяч квадратных метров. Ледовая арена рассчитана на 650 зрителей, на ней можно заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием и другими зимними видами спорта.